«Trop c’est trop !» : le message de soutien de Kylian Mbappé à Mike Maignan, victime d’insultes racistes

Kylian Mbappé a apporté son soutien à son coéquipier en équipe de France Mike Maignan, victime d’insultes racistes, samedi soir, lors du match de l’AC Milan sur la pelouse de l’Udinese.

Kylian Mbappé est sorti de sa réserve. Capitaine de l’équipe de France, l’attaquant a apporté son soutien à son coéquipier chez les Bleus Mike Maignan, victime d’insultes racistes, samedi soir, lors du match de Serie A de l’AC Milan sur la pelouse de l’Udinese. «Tu es loin d’être le seul Mike Maignan, On est tous avec toi», a-t-il posté sur son compte X, dans la foulée de la qualification du PSG contre Orléans en 16e de finale de la Coupe de France (1-4), tout en regrettant l’immobilisme des instances.

NON AU RACISME. pic.twitter.com/uqlCLMr00x — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 20, 2024

«Toujours les mêmes problèmes et toujours aucune solution. Trop c’est trop !!!!!!!!!!!! Non au racisme», a-t-il ajouté. Kylian Mbappé a également applaudi le message publié par la Fédération française de football pour soutenir le gardien de but. «Tu as tout notre soutien Mike Maignan. La FFF condamne avec la plus grande fermeté tout acte de racisme», a écrit la FFF.

Les incidents sont survenus en première période, entraînant l’interruption de la rencontre pendant plusieurs minutes. «Quand j'ai récupéré le ballon pour mon premier renvoi du match, j'ai entendu des cris de singes, je n'ai rien dit. Cela s'est reproduit ensuite, je l’ai dit à nos entraîneurs puis au quatrième arbitre», a confié Mike Maignan au micro de Sky Sports. «J’ai dit qu’on ne pouvait pas jouer dans ces conditions», a ajouté l’ancien portier de Lille, qui a quitté le terrain avant d’être imité par ses coéquipiers.

«Je ne voulais plus jouer, je l’ai dit à tout le monde quand j'ai quitté le terrain», a-t-il confié à la plateforme DAZN. Mais il est finalement revenu sur sa décision. «J’étais en colère, pas déçu, car ce n'est pas la première fois que je vis ça. Mes coéquipiers, le staff, tout le monde m’a dit de rester fort dans ma tête et de donner la bonne réponse sur le terrain», a-t-il indiqué.

Alors que l’AC Milan était mené à l’heure de jeu (1-2), les Rossoneri sont parvenus à renverser l’Udinese et à s’imposer grâce à deux buts dans les dernières minutes de Luka Jovic (83e) et Noah Okafor (90e+3) pour consolider leur 3e place au classement. «C’est une belle victoire, importante pour la suite de notre championnat», a déclaré Mike Maignan. Une victoire qui n’en garde pas moins un goût très amer.