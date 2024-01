Football : températures glaciales, obscurité, chasse… l'incroyable préparation d'un club danois dans les Highlands écossais

Le club danois du FC Midtjylland s’est offert une préparation très originale en se rendant dans le nord de l’Ecosse. Entre températures glaciales et obscurité, l’objectif était de consolider l’esprit d’équipe.

Un team building très particulier. Pour préparer la suite de sa saison, l’équipe danoise de football du FC Midtjylland a passé trois jours dans le froid et l'obscurité du parc national des Cairngorms en Ecosse dans le but de renforcer l’esprit de cohésion de l'équipe.

Dans un petit film diffusé sur Youtube et à la télévision danoise, le club actuellement leader de la Superligaen (Première division du Danemark), devant Brondby et Copengahue, a décidé de se retrouver trois jours au milieu des températures glaciales (-21°C). L'entraîneur psychologique du club, BS Christiansen, a déclaré que le but de ce voyage en pleine nature était de permettre aux joueurs de découvrir «qui ils sont vraiment».

«Je leur ai juste fourni le minimum d'équipement, a-t-il confié à l'émission Mornings with John Beattie de BBC Radio Scotland. Je leur ai acheté un sac de couchage très, très bon marché. Si je leur avais donné du matériel polaire, ils seraient restés chacun de leur côté mais ils ont dû se serrer les coudes. La dernière nuit, tout le monde a dormi ensemble pour se réchauffer.»

Durant ce séjour, au domaine Glenfeshie, près d'Inverness, les joueurs ont notamment appris à tirer et ont dégusté du porridge cuit au feu. «Ils ont abattu quelques cerfs, des faisans et des canards, mais ils ne savaient pas ce qui se passait d'heure en heure. Ils savent que s'ils ne tirent rien, ils n'auront pas de nourriture», a confié le technicien.

«Quand je les emmène dans la nature où ils ne peuvent obtenir aucune aide, la seule aide qu'ils peuvent obtenir est celle des autres, a conclu Christiansen qui a choisi l’Ecosse après être tombé amoureux de ce pays. Ils ont dû réfléchir, même s'ils étaient sous forte pression, pour survivre. Je leur ai dit 'maintenant, vous devez survivre trois jours dans la nature fantastique écossaise, si vous pouvez gérer cela, nous avons ce qu'il faut pour remporter le titre national.'». Rendez-vous en fin de saison pour savoir si cela a bien fonctionné.