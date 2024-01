France-Autriche, Euro 2024 de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour son 3e match du tour principal, l’équipe de France affronte, ce lundi (18h), l’Autriche pour conforter sa place en tête de son groupe et entrevoir les demi-finales de l’Euro 2024 de handball.

Un choc inattendu. Toujours invaincue à l'Euro 2024 de handball (4 victoires, 1 nul), l’équipe de France affronte l’Autriche, ce lundi, pour son 3e match du tour principal. Cette rencontre pourrait permettre aux Bleus de consolider leur place en tête de leur groupe et d’entrevoir la qualification pour les demi-finales en cas de nouveau succès face à leur surprenant dauphin.

Et si les coéquipiers de Nikola Karabatic ne cessent de monter en puissance au fil de matchs, ils devront se méfier de cette équipe autrichienne également invaincue (2 victoires, 3 nuls). Elle est la seule à avoir battu la Hongrie (29-30) et elle a tenu en échec la Croatie (28-28), l’Espagne (33-33) et l’Allemagne (22-22). Contre les Allemands, elle a même longtemps fait la course en tête, comptant jusqu’à cinq buts d'avance avant de finalement concéder le match nul dans les dernières secondes.

En quête de leur premier titre européen depuis 2014, les champions olympiques et vice-champions du monde savent à quoi s’en tenir. Mais ils sont déterminés à poursuivre sur leur lancée. «On ne va pas se contenter de ça. Notre but est de gagner tous les matchs, pas de faire des mathématiques. On ne va pas s’arrêter là», a lâché Melvyn Richardson. Et une victoire leur entrouvrirait les portes du dernier carré.

Le programme TV

France-Autriche

Euro 2024 de handball - Tour principal

Lundi 22 janvier

A suivre en direct à partir de 18h sur TFX et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)