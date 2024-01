Arabie saoudite : quel avenir pour Karim Benzema, toujours dans une situation compliquée ?

Au centre de nombreuses critiques et écarté par son club d’Al-Ittihad, l’avenir de Karim Benzema reste très incertain en Arabie saoudite, et un départ ne serait pas à exclure.

Les prochaines heures risquent d’être décisives pour l’avenir de Karim Benzema. Des discussions doivent avoir lieu entre les dirigeants de la Saudi Pro League concernant le futur de l’attaquant français. Arrivé l’été dernier à Al-Ittihad, en provenance du Real Madrid, le Ballon d’or 2022 est la cible de nombreuses critiques ces dernières semaines tant pour ses performances, malgré ses 12 buts et 5 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues, que son comportement. En cause notamment, des absences répétées, comme lors de la reprise il y a une dizaine de jours.

Attendu avec le reste de ses coéquipiers, Karim Benzema ne s’était pas présenté et avait été écarté par son entraîneur Marcelo Gallardo pour le stage de préparation à Dubaï. Pour justifier son absence, l'entourage de l’ancien Lyonnais avait assuré qu'il était bloqué à l’Île Maurice, où il aurait passé quelques jours de vacances, à cause du cyclone «Belal». Mais ces explications n’ont pas convaincu les dirigeants du club saoudien, lassés par son attitude au point d’envisager de s’en séparer.

Understand more meetings will take place soon to discuss the future of Karim Benzema.





The situation remains tense with Al Ittihad.





SPL bosses still want KB to stay in Saudi, even to join another Saudi club.





Return to Europe can only be possible with huge salary cut. pic.twitter.com/3hklAs8wOt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024