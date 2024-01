Zambie-Maroc, CAN 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Maroc affronte la Zambie, ce mercredi 24 janvier, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2024. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne le regarder.

Objectif victoire. Face à la Zambie, le Maroc, déjà qualifié pour les huitièmes, n’a d’autre but que de l’emporter pour s'assurer la première place du groupe F, ce mercredi (21h) lors de la 3e et dernière journée de la phase de poules de la CAN 2024.

Après un succès tonitruant contre la Tanzanie (3-0), les Lions de l’Atlas marocains ont été accrochés par une solide équipe de la RD Congo (1-1). Premiers de la poule F, les hommes de Walid Regragui, assurés de finir au minimum dans les quatre meilleurs troisièmes, ont leur destin entre les mains. Mais évidemment, ils ne viseront que la première place.

De son côté, la Zambie compte deux points et peut toujours se qualifier. Un succès contre le Maroc ouvrirait la porte aux huitièmes de finale aux hommes d’Avram Grant.

Programme TV

Zambie-Maroc

CAN 2024

Mercredi 24 janvier

21h sur beIN SPORTS 1 (Disponible sur MyCanal)