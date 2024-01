CAN 2024 : une énorme bagarre a éclaté à la fin du match entre le Maroc et la RD Congo

A la fin du match entre le Maroc-RD Congo (1-1), ce dimanche 21 janvier à la CAN 2024, une énorme bagarre a éclaté entre les deux équipes.

Une fin comme on déteste en voir. Le choc du groupe F de la CAN 2024 entre le Maroc et la RD Congo (1-1) ce dimanche, s'est terminé sur une bagarre entre les deux formations au coup de sifflet final.

Un autre angle de la bagarre qui a éclaté entre Walid Regragui et Chancel Mbemba ! https://t.co/RwwmWXkYXk — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) January 21, 2024

Furieux de devoir sortir sur le côté après être resté au sol un moment, le défenseur congolais de l’OM Chancel Mbemba s’est ensuite accroché avec Walid Regragui en fin de rencontre. Et au coup de sifflet final, le capitaine des Léopards n’a pas décoléré et a voulu s’en prendre au sélectionneur marocain.

Tous les joueurs se sont alors interposés, ce qui a provoqué une grande confusion ressemblant à une bagarre générale. Puis, tous les joueurs sont rentrés en courant au vestiaire.

«Je n’ai rien à dire sur ça. J’ai beaucoup de respect pour Mbemba. Peut-être que c’est l’adrénaline qui l’a fait répondre comme ça. Il n’y a pas de soucis. Je regrette car on n'a pas donné une belle image, ni nous, ni la RDC», a confié Regragui. «Il fait très chaud, sur le banc on est déjà fatigué, alors les joueurs… Il y a eu un peu de frustration des deux côtés, a de son côté indiqué Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC. Ce sont des matches d’hommes donc c’est normal. C’est ça qui est beau. Il y a des tensions, c’est redescendu.»

Le Maroc affrontera mercredi la Zambie alors que la RD Congo jouera contre la Tanzanie.