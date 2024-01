Equipe de France : quand Brigitte Macron demande à Didier Deschamps de sélectionner un joueur… japonais

Lors d’une visite au CHU de Reims en fin de semaine dernière, dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes, Brigitte Macron a demandé à Didier Deschamps de sélectionner un joueur japonais du club champenois.

Dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes, Brigitte Macron et Didier Deschamps sillonnent la France. En fin de semaine dernière, la Première dame et le sélectionneur de l’équipe de France étaient en Champagne, se rendant à la Maison des Parents du CHU de Reims pour témoigner de leur soutien auprès des enfants malades. Et lorsque le patron des Bleus se déplace, il est très souvent question de football. Cette visite n’a pas fait exception.

Alors que plusieurs journalistes étaient présents sur les lieux, Didier Deschamps, qui est le parrain de l’opération Pièces Jaunes, a été questionné par Champagne FM sur les performances des joueurs du Stade de Reims, actuellement 6e de Ligue 1.

«Je n'ai pas de joueurs à Reims, mais je regarde l’équipe comme tous les autres clubs français et étrangers. C'est très bien ce qu'il se passe ici», a confié Didier Deschamps. Et Brigitte Macron s’est alors mêlée à la conversation. «Il y a un Japonais qui joue très bien à Reims ! Comment s’appelle-t-il déjà ?», a-t-elle lâché, avant que le nom Junya Ito ne lui soit soufflé. «Oui, Ito c’est ça. Il est très bon. Il faut le sélectionner dans l’équipe Didier ! Pourquoi vous ne le prenez pas ?», a-t-elle demandé au sélectionneur tricolore.

«Parce qu’il est Japonais», lui a rétorqué dans un grand éclat de rires Didier Deschamps. Et Junya Ito (30 ans), arrivé à Reims à l’été 2022 en provenance de Genk (Belgique), dispute actuellement la Coupe d’Asie avec le Japon.