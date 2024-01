«Je ne sais pas où je serai l’année prochaine, si je continuerai» : les doutes de Julian Alaphilippe sur son avenir

En fin de contrat avec l’équipe Soudal-Quick Step, le cycliste français Julian Alaphilippe (31 ans) a laissé planer le doute sur la suite de sa carrière.

Où sera Julian Alaphilippe dans un an ? La question se pose après les récentes déclarations du cycliste français. A moins d’un an de la fin de son contrat avec son équipe Soudal-Quick Step, il a laissé planer le doute sur son avenir, affirmant même qu'il pourrait arrêter le vélo. «Chaque nouvelle saison, je commence l’hiver comme si je n’avais rien gagné auparavant. Je pense toujours comme ça et pour être honnête, je ne sais pas où je serai l’année prochaine, si je continue, si je continue dans l’équipe, si je continue à faire du vélo, je ne sais pas…», a-t-il lâché à Cycling News.

Ces propos interviennent après la décision de son équipe Soudal-Quick Step et de son manager Patrick Lefevere de ne pas le retenir pour le Tour de France 2024 (29 juin-21 juillet) au détriment du leader Remco Evenpoel. Julian Alaphilippe, double champion du monde en 2020 et 2021, reste également sur deux saisons très mitigées sur le plan des résultats, qui lui ont valu des critiques à plusieurs reprises de Patrick Lefevere.

«Physiquement, je fais de mon mieux pour revenir à mon meilleur niveau, et c’est le premier grand pas pour moi», a-t-il ajouté. Et s’il n’a pas remporté de victoires d’étapes sur le Tour Down Under (Australie), où il a fait son retour pour la première fois depuis 10 ans, il a terminé à la 6e place du classement général à 33 secondes du vainqueur britannique Stephen Williams. De bon augure pour la suite de la saison et au-delà ?