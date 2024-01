Football : battes, couteaux, tasers… Des joueurs amateurs violemment agressés en plein match

Lors d’un match amateur, ce week-end à Nice, des joueurs de l’Etoile de Menton ont été violemment agressés par individus cagoulés et armés de battes de baseball, de couteaux ou encore de tasers.

Une attaque d’une violence inouïe. La rencontre amateure entre le CASE et l’Etoile de Menton, ce week-end, a tourné au pugilat sur un terrain à Nice. Trente minutes après le coup d’envoi de ce choc de D3 de district, les joueurs mentonnais ont été violemment agressés par une trentaine d’individus cagoulés et armés. Munis de battes de baseball, de couteaux, de machettes, de tasers ou encore de fumigènes, les assaillants ont fait soudainement irruption sur le terrain en plein match et ont roué de coups les joueurs de l’équipe visiteuse.

Plusieurs d’entre eux ont été blessés et brûlés dans cette attaque d’une rare violence malgré l’aide des joueurs et des dirigeants adverses. L'intervention de la police a permis de mettre fin à ces violences, mais les agresseurs sont parvenus à prendre la fuite.

Une altercation survenue lors d’un précédent match entre la réserve de l’Etoile de Menton et un autre club de Nice (l’ASTAM, ndlr) en décembre dernier serait à l’origine de cette expédition punitive préméditée. Une bagarre avait éclaté dans les tribunes impliquant des spectateurs et des joueurs de Menton. La rencontre n’avait pu aller à son terme et les deux clubs avaient eu match perdu.

«Nous regrettons que cette fête du football face à une très belle équipe et un très beau club, dont les joueurs et dirigeants ont fait le maximum pour nous venir en aide et éviter un drame supplémentaire au moment des événements et que nous remercions, aient été gâchée de façon si violente et désastreuse pour la santé psychologique de tout le monde», a déploré, dans un communiqué, l’Etoile de Menton, qui «a déposé plainte contre ces agressions et déposera plainte contre toutes les instances responsables de ce chaos». Le District s’est, de son côté, saisi du dossier.