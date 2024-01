Football : le Ballon d'or 2004 Andriy Shevchenko, nouveau président de la Fédération ukrainienne

Après avoir été sélectionneur de l’Ukraine entre 2016 et 2021, Andriy Shevchenko a été élu ce jeudi à la tête de la Fédération ukrainienne de football (UAF). Le Ballon d’Or 2004 aura pour mission de développer ce sport dans son pays, touché par la guerre depuis deux ans.

Comme un symbole. Ce jeudi, Andriy Shevchenko, Ballon d’Or 2004, a été élu à l’unanimité à la tête de la Fédération ukrainienne de football (UAF). Et pour son nouveau poste, l’ancien international (111 sélections, 48 buts) aura du pain sur la planche. Alors qu’il était sélectionneur de l’Ukraine de 2016 à 2021, Shevchenko aura cette fois-ci pour mission de «développer» le football dans son pays, ravagé après deux ans d’invasion russe.

Lors d’une conférence de presse, l’ancien buteur de l’AC Milan a exprimé sa gratitude. «Il s'agit d'une très grande responsabilité. De très grandes missions nous attendent. (...) Il faut veiller à permettre de développer le football en Ukraine, dans des conditions aussi difficiles qu'une guerre à grande échelle», a déclaré l'ancien Ballon d'Or 2004. Malgré la guerre, «nous devons préparer notre équipe nationale, l'équipe olympique, le futsal, le football féminin», a-t-il exhorté à Kiev.

Вітаємо Андрія Шевченка @jksheva7 на посаді президента Української асоціації футболу!





За результатами голосування на позачерговому XXVI Конгресі УАФ Андрій Шевченко здобув 93 голоси та вступає на посаду президента асоціації на пʼятирічний термін. pic.twitter.com/brbjgVUxI5 — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) January 25, 2024

Des objectifs communs avec Zelensky

Cette nomination n’est pas surprenante, puisque Andriy Shevchenko était le seul candidat en lice. Mais la candidature de l’ancien attaquant de 47 ans, qui prend régulièrement position contre l’invasion russe, semblait convenir à la Fédération ukrainienne de football. Selon cette dernière, 93 élus ont voté jeudi en faveur de Shevchenko.

En Ukraine, depuis février 2022 et l’offensive de la Russie, la situation sportive se dégrade et les clubs ukrainiens rencontrent de grandes difficultés. Certains ne peuvent plus jouer dans leur ville d'origine, trop dangereuse, d'autres ont vu leur stade touché par des frappes, et des joueurs ont eux-mêmes perdu des proches. Et le nouveau président de la Fédération ukrainienne de football semble être en accord avec la vision de son chef d’Etat, Volodymyr Zelensky.

Ce dernier répète inlassablement vouloir lutter contre la corruption au sein des administrations et d’autres organisations publiques. Ce jeudi, Andriy Shevchenko a lui aussi affirmé son intention de mettre de «la transparence» au cœur de sa présidence. «Nous allons lancer un audit» interne, a-t-il expliqué face aux journalistes à Kiev. Par ailleurs, l’UAF précise, dans un communiqué, que son nouveau président a été élu «pour un mandat de cinq ans».

Référence du football ukrainien

Pour diriger la Fédération ukrainienne de football, qui d’autre que la plus grande référence du pays ? Andriy Shevchenko n’est pas qu’un ancien international de l’Ukraine, il a tout simplement marqué ce sport de son empreinte. Lorsque l’on parle du football ukrainien, son nom ressort automatiquement. Avec l’ancien star du Dynamo Kiev Oleg Blokhine, Ballon d'Or en 1975, il est le joueur le plus connu. Et lorsque l’on énumère les plus grands buteurs de l’histoire du football, son nom est généralement cité. Meilleur buteur ukrainien de l'histoire, il a inscrit 59 buts en Ligue des champions, qu'il a remportée à deux reprises (2003 et 2005) avec l’AC Milan, le club où il a atteint son apogée, notamment en remportant le Ballon d’Or 2004.

En attendant, une première mission attend le nouveau président de la Fédération ukrainienne de football. Toujours en course pour une qualification à l’Euro-2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet), l’Ukraine ira chercher son billet en Bosnie-Herzégovine le 21 mars prochain, lors d’une demi-finale de barrages, avant une éventuelle finale contre le vainqueur du match Israël-Islande.