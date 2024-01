Tennis : voici où se déroulera le Masters 1000 de Paris à partir de 2025

Le Masters 1000 de Paris, qui se déroule depuis 1986 à Bercy, va déménager à partir de 2025. La FFT a annoncé le lieu ce lundi 29 janvier.

Un déménagement attendu. Le Masters 1000 de Paris, qui se dispute depuis 1986 à Bercy, va déménager dans la salle de Paris La Défense Arena à Nanterre à partir de 2025, et pour au moins 10 ans, a annoncé lundi la Fédération française de tennis.

Une décision qui «est le fruit de discussions entre la Fédération, les joueurs professionnels et les partenaires du Masters 1000 parisien», explique le communiqué. «Elle a été prise afin d’assurer les meilleures conditions d’accueil pour les joueurs et les spectateurs, et de continuer ainsi à faire rayonner cet événement en France et à l’international», peut-on également lire.

La nouvelle salle, avec cinq courts de tennis, pourra notamment accueillir près de 23.000 personnes contre 16.800 à l'Accor Arena, située dans le XIIe arrondissement de la capitale.

A noter que l’édition 2025 du Rolex Paris Masters à Paris La Défense Arena permettra l’organisation de quatre matchs supplémentaires sur tout le tournoi avec 28 équipes de double contre 24 aujourd’hui, et un passage optimisé du format «4+2» (4 matchs en journée et 2 matchs en soirée) sur le central à un format « 3+2 », afin d’éviter des débuts de match tardifs et ainsi respecter l'équité de la compétition.