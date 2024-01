CAN 2024 : l’incroyable déclaration d’Antonio Conte sur les pénalties d’Achraf Hakimi

Après le penalty raté par Achraf Hakimi, mardi soir lors de l’élimination du Maroc contre l’Afrique du Sud (2-0) en huitièmes de finale de la CAN 2024, une vidéo d’Antonio Conte est ressortie sur les réseaux sociaux au sujet du Marocain et de cet exercice.

Les réseaux sociaux ressortent tout. Alors qu’il avait l’égalisation au bout du pied à la toute fin du temps réglementaire lors de Maroc-Afrique du Sud mardi soir à la CAN 2024, Achraf Hakimi a vu sa tentative heurter la barre transversale et s’envoler dans le ciel de San Pedro (Côte d’Ivoire), tout comme les espoirs d’une qualification pour les quarts de finale pour les Lions de l’Atlas.

Et au lendemain de cette élimination marocaine, les propos d’Antonio Conte, ancien entraîneur à l’Inter Milan de l’actuel latéral droit du PSG, sont ressortis sur les réseaux sociaux.

«L'important, c'est qu'il ne tire pas les penalties, avait-il lâché à la télévision italienne après un match de l'Inter contre Vérone en 2021. Sur les coups-francs, tout le monde a constaté qu’il a d'importantes capacités balistiques de loin. Cependant, je le vois à la fin de l'entraînement quand il s'arrête pour tirer les penalties avec ses coéquipiers, et je pense que si nous devions dans une compétition arriver à ce stade, tout le monde devrait mourir avant de laisser Hakimi tirer le penalty, c'est vraiment une brêle, pire que moi quand je jouais...»

Ce mercredi sur ses réseaux sociaux, il a posté un message à ses fans pour s’excuser pour son raté. «Aujourd'hui est un jour très difficile et triste pour notre élimination. Je tiens à m'excuser pour le penalty, j'ai pris la responsabilité d'aider l'équipe, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné. Je tiens à remercier tout le peuple marocain pour son soutien, en particulier toutes les personnes qui sont venues en Côte d'Ivoire. Nous nous relèverons et reviendrons plus forts pour la suite! Insha’Allah», a-t-il posté.

Achraf Hakimi, qui avait réussi une panenka à la Coupe du monde 2022 contre l’Espagne, reste sur deux échecs sur pénalty avec le Maroc.