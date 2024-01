CAN 2024 : Walid Regragui va-t-il quitter son poste sélectionneur après l’élimination du Maroc ?

Au lendemain de l’élimination du Maroc en huitièmes de finale de la CAN 2024, la question du maintien de Walid Regragui à la tête des Lions de l’Atlas est sur toutes les lèvres.

Walid Regragui restera-t-il le sélectionneur du Maroc ? Après la défaite du Maroc contre l’Afrique du Sud (2-0) mardi, synonyme d’élimination en huitièmes de finale de la CAN 2024, l’avenir du technicien est en question alors qu’il avait fixé les demi-finales comme objectif minimum.

«J'ai échoué, c'est mon échec, pas celui des joueurs, a-t-il d’ailleurs déclaré après l'élimination à San-Pédro (Côte d’Ivoire). Je porte la responsabilité de cet échec, je ne suis pas quelqu'un qui se cache, sur mes choix de jeu, mes choix de joueurs.»

La CAN 2025 au Maroc

S’il n’a pas évoqué son avenir, l’ancien joueur Toulouse notamment avait annoncé avant le tournoi qu'il partirait s'il n'atteignait pas le dernier carré de la CAN organisée en Côte d'Ivoire. «A chaud ça ne sert à rien de tirer des conclusions, a affirmé le sélectionneur. On va réfléchir. On prendra la meilleure décision pour le Maroc. Je vais m’asseoir avec mon président et on va bien discuter. Moi, en tout cas, je ne me cache jamais. On prendra nos responsabilités et moi la mienne. J’ai échoué donc il faut assumer.»

Arrivé en août 2022 à la tête des Lions de l’Atlas en succession de Vahid Halilhodzic, Waid Regragui a emmené le Maroc en demi-finales de la Coupe du monde (défaite contre la France). Une première historique pour l’Afrique. Son objectif était désormais de remporter une première CAN depuis 1976.

La prochaine Coupe d’Afrique des nations aura lieu dans un an et demi… au Maroc. Alors qu’il jouit d’une belle côte de popularité auprès des joueurs et de la Fédération, difficile d’imaginer qu’il s’en aille tout de suite. Il devrait rester au moins jusqu’à la CAN 2025 avec l’objectif de renouveler l’effectif sûrement et de proposer un style de jeu différent.

A moins que le président de la Fédération royale marocaine de football ne décide de changer son fusil d’épaule et de donner les clés de la sélection à quelqu’un d’autre. Réponse attendue dans les prochains jours.