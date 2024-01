Enduropale du Touquet : paraplégique depuis 13 ans, Axel Alletru souhaite «boucler la boucle» sur une moto

Grand espoir du motocross français devenu paraplégique à 22 ans, Axel Alletru est un exemple de cran et de volonté. Treize ans après un terrible accident de moto, le pilote se lance un nouveau défi et va devenir le premier paraplégique à participer à la mythique course de l’Enduropale du Touquet.

Un vrai talent, brisé en pleine ascension. Mordu de sport extrême, Axel Alletru débute par le BMX à l’âge de 6 ans et décroche de nombreux titres, dont celui de champion d’Europe junior. Toujours plus friand de sensations fortes, il passe alors au motocross, et devient un des grands espoirs français dans cette discipline.

Mais son destin bascule le 27 juin 2010. Au milieu de son parcours sans faute, une mauvaise chute en motocross va changer le cours de sa vie. «C’est une date marquante. Je passe de pilote professionnel à personne handicapée en une fraction de seconde», se remémore le sportif de haut niveau.

Celui qui se décrit comme «l’homme aux plusieurs vies», s’apprête à relever un défi de taille, en février 2024 : remonter sur un motocross pour l’Enduropale.

Un diagnostic pessimiste des médecins

Axel Alletru, prend le virage professionnel à 18 ans et s’expatrie en Autriche pour commencer sa carrière. Ambitieux, il décide de représenter la France au Grand Prix de Lettonie en 2010. «La Lettonie, ce n'est pas forcément le meilleur pays pour tomber à l’époque parce que les moyens médicaux ne sont pas les mêmes que chez nous», explique le pilote originaire de Lesquin (Nord).

Le diagnostic finit par tomber. Axel Alletru perd 80% des muscles de ses jambes et sa sensibilité. Déterminé à partir au combat, il entame un travail intensif au centre de rééducation, pendant 2 ans et l’espoir renaît très vite.

«On m’avait prédit un fauteuil à vie, mais je ne me suis pas résigné à ce diagnostic, je suis partie au combat et au fur et à mesure des mois, j'ai récupéré un petit muscle dans la cuisse de gauche puis de droite et au bout de 6 mois, j'ai pu me remettre debout», raconte-t-il.

La natation pour se reconstruire

Le rebond à travers le sport. Axel Alletru se tourne vers la natation-handisport, discipline dans laquelle il excelle et arrive à se reconstruire. En effet, il finira 12 fois champion de France, 1 fois champion d'Europe et devient même recordman sur plusieurs distances. «Il n’y avait pas d’attelle ni de fauteuil, donc je me sentais libre et je voulais surtout démontrer que malgré le handicap, je pouvais devenir une nouvelle fois un champion», livre-t-il.

Mais le sportif sera contraint de s’arrêter aux portes Jeux olympiques de Rio en 2016. Pour cause, le nageur nordiste est basculé dans une catégorie de handicap moins élevée. «On m’a mis dans la catégorie supérieure avec des personnes qui ont un handicap beaucoup plus léger que le mien. Ça a été difficile pour moi et pour l’équipe parce que je ne vais pas aux Jeux, non pas parce que je n’ai pas été performant, loin de là, mais parce qu’il y a un groupe de personnes qui a décidé que je devais changer de catégorie», explique-t-il amèrement.

En 2020, sa motivation sans limite l'emmène jusqu'à participer au Rallye Dakar avec un copilote et 25 personnes embarquées dans l’aventure. Il réussit l'exploit de se placer 1ᵉʳ dans la catégorie des SSV (Side-by-Side Vehicles) devant des pilotes valides. «Le Dakar est un rallye le plus dur au monde, pour rappel, c'est 10.000 km en 15 jours. Non seulement ce Dakar, on l’a terminé ensemble avec l’équipe, mais en plus de ça je deviens la première personne handicapée au monde à avoir gagné une catégorie devant les valides. Une première historique jamais réalisée», s’enthousiasme le pilote.

aux côtés des visiteurs Lors des Jeux paralympiques 2024

Prochain (et énième) objectif : remonter sur une moto à l’occasion de l’Enduropale qui se tiendra au Touquet du 2 au 4 février 2024. Cette course motocycliste sur sable rassemble 1.300 pilotes, professionnels et amateurs. Un gros projet pour «boucler la boucle».

«Encore une fois, c'est une première historique parce qu’aucun paraplégique incomplet n’a essayé de faire ce départ du Touquet. Aujourd’hui, j'ai le sentiment de vouloir boucler la boucle. Revenir 13 ans après mon accident sur une moto et pouvoir rouler avec mes potes, ça peut être une très belle victoire».

Outre cette course, le pilote sera aux côtés des visiteurs en situation de handicap lors des Jeux paralympiques de Paris 2024. «Je vais accompagner des voyageurs sur une épreuve olympique pour leur faire part de mon expérience et vivre avec eux les jeux. Leur donner le sentiment d’un athlète dans la préparation, la pression qui monte etc», conclut Axel Alletru.