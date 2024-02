Athlétisme : Michel Jazy, légende du sport français, est décédé à 87 ans

Vice-champion olympique du 1.500m en 1960, double champion d'Europe et recordman du monde à plusieurs reprises, l’ancien athlète Michel Jazy est décédé, ce jeudi, à l’âge de 87 ans.

C’est une légende du sport français qui s’est éteinte. Ancienne gloire de l’athlétisme, Michel Jazy est décédé, ce jeudi, à l’âge de 87 ans. A l’instar du cycliste Jacques Anquetil, il a marqué son époque avec des performances remarquables.

Il a été sacré deux fois champion d’Europe (1962 sur 1.500m, 1966 sur 5.000m) après avoir été vice-champion olympique du 1.500m en 1960 à Rome (Italie). Aux JO de Tokyo (Japon), quatre ans plus tard, il a échoué au pied du podium.

Le CNOSF a appris avec tristesse le décès de Michel Jazy.



Vice-champion olympique du 1500m en 1960, à Rome, double champion d'Europe et multiple recordman du monde, d'Europe et de France, Michel Jazy a marqué de son empreinte le demi-fond mondial et demeurera à jamais… pic.twitter.com/96Q1y4jh2F

