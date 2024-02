«Tu te prends pour qui ?» : le vif échange entre Benoît Paire et un spectateur en plein match (vidéo)

Alors qu’il était opposé à son compatriote Harold Mayot, mercredi soir, au 2e tour du tournoi de Montpellier, Benoît Paire a eu un vif échange avec un spectateur au début du match.

Il est sorti de ses gonds. Pas contre lui ou son adversaire, mais contre un spectateur. Alors qu’il était opposé à son compatriote Harold Mayot, mercredi soir, au 2e tour du tournoi de Montpellier, Benoît Paire n’a pas apprécié une remarque d’un homme présent dans les tribunes en début de match. L’Avignonnais venait de se faire breaker et était mené deux jeux à zéro lorsqu’il a été pris à partie par l’individu, qui avait, semble-t-il, parié sur la rencontre.

Interpellé par un spectateur pendant le match, Benoît Paire lui répond : "Quoi, après le match ? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça ?"





Le direct : https://t.co/qDzzXZ0C1Z#lequipeTENNIS #OSDF24 pic.twitter.com/Hi4IX0M7JY — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 31, 2024

«Si c’est pour me dire que tu as parié, ça ne sert à rien de me parler. Tu te prends pour qui ? T’es qui ?», lui a adressé Benoît Paire, passablement énervé. Si l’arbitre de la rencontre a tenté d’apaiser la situation, le joueur français s’est à nouveau emporté après une nouvelle remarque du «parieur». «Quoi, après le match ? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça ?», lui a-t-il à nouveau lancé.

Battu en deux sets

«Il m’a dit : ‘Je t’attends à la fin’. Quand on me dit ça… Je voyais qu’il était en train de parier et des personnes comme ça n’ont rien à faire dans un stade», a-t-il expliqué après la rencontre dans des propos rapportés par L’Equipe. Le spectateur a finalement été invité à quitter les tribunes et la rencontre a pu aller à son terme.

Tombeur d’Andy Murray lors de son entrée en lice, signant sa première victoire sur le circuit depuis août 2022, Benoît Paire, déjà victime de cyberharcèlement à plusieurs reprises par le passé comme de très nombreux joueurs de tennis, s’est incliné en deux sets (6-1, 6-4). Mais il a assuré que cet incident n’est pas à l’origine de sa défaite.

«Ça fait partie du jeu et ce n’est pas ça qui m’a fait perdre le match. C’est une plaie, mais on est des joueurs professionnels et on sait que des gens parient. Quand on s’en prend à nous sur les réseaux sociaux, on essaie de faire abstraction. Mais quand c’est dans les tribunes et qu’une personne nous menace, je ne trouve pas ça terrible», a-t-il confié.

Quelque peu émoussé et touché au tendon d’Achille, Benoît Paire va «couper» pendant quelques jours avant de faire son retour. Avec une grande détermination.