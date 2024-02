Daniel Alves : le procès du Brésilien, accusé de viol, commence ce lundi en Espagne

Accusé de viol par une jeune femme et en détention provisoire depuis plus d'un an, Daniel Alves sera jugé à partir de ce lundi et jusqu'à mercredi en Espagne.

Daniel Alves a rendez-vous avec la justice. Accusé de viol par une jeune femme, le Brésilien sera jugé à partir de ce lundi et jusqu'à mercredi par le tribunal de Barcelone (Espagne). En détention provisoire depuis le 20 janvier 2023, dans une prison de la banlieue barcelonaise, l’ancien défenseur, qui a été inculpé d’«agression sexuelle» (catégorie pénale comprenant le viol), a vu le parquet, qui requiert en Espagne avant le procès, réclamer neuf ans de prison à son encontre. Le parquet a également demandé une indemnisation de la plaignante à hauteur de 150.000 euros et l’interdiction pour Daniel Alves de s’approcher d’elle pendant dix ans.

Le joueur a livré plusieurs versions

Depuis le début de l’affaire, Daniel Alves, qui a changé plusieurs fois de version, conteste les faits, qui se seraient déroulés, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022, dans les toilettes de la zone VIP d'une discothèque. Alors qu’il était en vacances à Barcelone après la Coupe du monde au Qatar, le footballeur aurait eu une «attitude violente» et aurait forcé la victime présumée à avoir des relations sexuelles.

Dans un premier temps, Dani Alves a nié avoir rencontré la jeune femme et eu une relation sexuelle avec elle, avant de finalement admettre avoir menti pour cacher son infidélité et ne pas mettre en péril son mariage. S’il a reconnu avoir eu une relation sexuelle par pénétration, il a assuré qu’elle était consentie. Une version contestée par la plaignante.

Après avoir vu ses différentes demandes de libération être refusées par crainte qu’il ne quitte l’Espagne pour fuir au Brésil, alors qu’aucun accord d’extradition n’existe entre les deux pays, Daniel Alves va désormais devoir s’expliquer devant la justice espagnole.