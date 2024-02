Paris Grand Slam 2024 : pourquoi Audrey Tcheuméo n’a-t-elle pas serré la main de sa compatriote Madeleine Malonga ?

Engagée dans la catégorie des -78 kg du Paris Grand Slam 2024, Andrey Tcheuméo a refusé de serrer la main de sa compatriote Madeleine Malonga à l’issue d’un combat de repêchages.

De la déception et beaucoup de frustration. Engagée dans la catégorie des -78 kg du Paris Grand Slam 2024, Audrey Tcheuméo a été éliminée dès les quarts de finale, ce dimanche, avant d’être battue en repêchage par Madeleine Malonga, alors que les deux Tricolores sont en concurrence en vue des JO de Paris 2024 (26 juillet-11 août). Et la championne du monde 2011 s’est inclinée après trois pénalités au terme d’un combat très serré. Remontée par cette décision, elle a tourné le dos à sa compatriote et refusé de lui serrer la main.

«C’est surtout les décisions de l’arbitrage qui m’ont énervée», a-t-elle expliqué au Figaro, rappelant qu’elle n’était pas coutumière de ce genre de comportement. «Cela fait 20 ans que je suis en équipe de France et je n’ai jamais eu ce type de comportement. C’est ma première faute, mais cela n’a rien à voir avec elle (Madeleine Malonga, ndlr). C’est simplement l’arbitrage qui m’a frustré», a-t-elle ajouté.

Et son dépit est d’autant plus grand que sa présence aux JO est loin d’être assurée. «Il faudra repartir (sur d’autres compétitions), car même si j’ai fait des résultats avant, ce n’est pas assez pour aller aux JO», a concédé Audrey Tcheuméo, médaillée d’argent à Rio en 2016, après son bronze en 2012 à Londres.

Surtout que Madeleine Malonga, médaillée d'argent aux Jeux de Tokyo en 2021, a pris un avantage dans cette course à la sélection olympique en décrochant la médaille de bronze en prenant le meilleur sur Darya Kantsavaya.

Alors que l'équipe de France a déjà sélectionné dix judokas pour les JO, quatre places restent encore à prendre, avec une chez les femmes (-78 kg) et trois chez les hommes (-73 kg, -90 kg et -100 kg), et elle se donne, au plus tard, jusqu’aux Championnats d'Europe en avril pour finaliser sa délégation.