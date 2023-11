MMA : Teddy Riner a reçu une offre record de l’UFC

Teddy Riner, qui prépare actuellement les JO 2024 à Paris, aurait reçu une offre record de 15 millions d’euros émanant de l’UFC, selon le média japonais Tokyo Sport.

Des tatamis à l’octogone ? Depuis plusieurs années, Teddy Riner (34 ans) a été approché par plusieurs ligues de sports de combat. Et certaines sont prêtes à mettre les moyens pour tenter de le convaincre de franchir le pas. C’est le cas de l’UFC. Alors qu’il est actuellement en stage au Japon pour préparer les JO 2024 à Paris, le judoka français, champion du monde à onze reprises, aurait reçu une offre record de 15 millions d’euros de la célèbre organisation américaine d’arts martiaux mixtes (MMA), selon le média japonais Tokyo Sport.

Mais le champion tricolore, déterminé à décrocher une 3e médaille d’or olympique l’été prochain, a repoussé ces avances. Il n’a en effet aucune intention de changer de discipline et reste focalisé sur le judo. «On me l’a proposé plusieurs fois. Mais il y a des intérêts qui ne vont pas ensemble. Demain, si je tourne la page et je me mets au MMA, c’est certain que tous les judokas me tourneront le dos. Après tout ce que j’ai fait dans le judo…», avait déclaré le pensionnaire du Paris Saint-Germain lors d’un entretien accordé à CNews en janvier 2022.

Teddy Riner avait ajouté ne pas être attiré par le MMA. «Je ne suis pas quelqu’un qui aime prendre des coups. Donc le MMA j’évite aussi», avait-il indiqué. Teddy Riner va donc rester focalisé uniquement sur les tatamis pour continuer d’écrire sa légende. Au-delà même des JO 2024, car il n’a pas encore l’intention de raccrocher son kimono.