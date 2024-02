Ski : la remontée historique de Daniel Yule à Chamonix, Clément Noël 3e

Le skieur suisse Daniel Yule a remporté, ce dimanche, le slalom de Chamonix, devant son compatriote Loïc Meillard et Clément Noël, au terme d’un remontée historique.

Du jamais vu. Sous un grand soleil et plus de 10 °C au thermomètre, Daniel Yule a remporté, ce dimanche, le slalom de Chamonix sur la Verte des Houches au terme d’une remontée historique. Seulement 30e et dernier qualifié de la première manche, à près de deux secondes du meilleur temps de Clément Noël, le skieur suisse a survolé la seconde descente pour signer une victoire aussi inespérée que mémorable et devenir le premier slalomeur de l’histoire de la Coupe du monde de ski à réaliser cet exploit.

Parti en premier lors du 2e passage, il a su profiter des conditions de piste idéales avant qu’elles ne se dégradent au fil des passages en raison de la chaleur. «C’est absolument incroyable, j’ai été très chanceux et je me suis dit qu’il fallait que je donne tout. Ça a été une longue attente mais je l’ai fait, s’est-il félicité. Je ne me suis jamais dit que je pourrais le faire, j’étais même à deux doigts de rentrer à l’hôtel mais j’ai eu l’opportunité d’avoir une deuxième chance en deuxième manche».

Et il a su la saisir, frustrant son compatriote Loïc Meillard (2e) et surtout Clément Noël. En tête à l’issue de la première manche avec 1’’93 d’avance sur Daniel Yule, le champion olympique Français, vainqueur à deux reprises à Chamonix (2020, 2021), a dû se contenter de la 3e place. Il s’agit de son 3e podium de la saison et du 23e de sa carrière en Coupe du monde, lui qui est donc toujours en quête de sa première victoire depuis un peu plus d’un an et son succès à Schladming (Autriche).