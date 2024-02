«6 Kings Slam» : Novak Djokovic et Rafael Nadal vont-ils être réunis lors d’un tournoi d’exhibition fastueux en Arabie saoudite ?

L’Arabie saoudite va organiser, au mois d’octobre prochain, un tournoi d'exhibition baptisé le «6 Kings Slam», qui devrait notamment réunir Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal.

Rien n’est trop beau, ni trop grand pour l’Arabie saoudite. Après le football, le cyclisme, la boxe ou encore le sport automobile (Formule 1, Dakar…), le riche pays du Golfe a confirmé son intérêt pour le tennis avec l’organisation d’un nouveau tournoi d’exhibition baptisé le «6 Kings Slam».

Organisé au mois d’octobre prochain, il devrait réunir l’Espagnol Carlos Alcaraz, l’Italien Jannik Sinner, récent vainqueur de l’Open d’Australie, le Russe Daniil Medvedev, le Danois Holger Rune, mais surtout les deux stars Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Alors qu’ils comptent, à deux, 46 titres en Grand Chelem - 24 pour le Serbe et 22 pour l’Espagnol - ils seront évidemment les têtes d’affiche de cet évènement qui se tiendra à Riyad. Et ce n’est pas une surprise de voir Rafael Nadal être annoncé pour ce tournoi qui verra s’opposer les meilleurs joueurs du moment. Il y a quelques semaines, il a été nommé ambassadeur de la Fédération saoudienne de tennis. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz s’étaient, quant à eux, affrontés fin décembre à la Riyadh Tennis Cup avec la victoire du jeune espagnol.

Si le format et les dates du tournoi ne sont pas encore connus, ce tournoi a réaffirmé l’attrait de l’Arabie saoudite pour la petite balle jaune, puisqu’il a déjà obtenu l’organisation du Masters Next Gen jusqu’en 2027 à Djeddah, et souhaite également accueillir le Masters féminin. Une volonté qui fait débat en raison des droits humains, et plus particulièrement des femmes, dans le royaume.