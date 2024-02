Football : Thierry Henry, Ronaldinho, Michael Owen… Une Coupe du monde d’anciennes gloires va-t-elle être organisée en juin en Angleterre ?

Une Coupe du monde d’anciennes gloires du ballon rond pourrait être organisée cet été en Angleterre, avec notamment Thierry Henry, Marcel Desailly ou encore Christian Karembeu, qui représenteraient l’équipe de France.

Une Coupe du monde des plus de 35 ans. C’est le projet de l’Elite Players Group (EPG), selon le Daily Mail. Ce groupe, qui réunit d’anciens footballeurs, souhaite organiser un Mondial (EPG Cup), au mois de juin, réunissant les huit pays sacrés champions du monde à savoir l’Angleterre, l’Argentine, le Brésil, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et l’Uruguay. Ce tournoi pourrait être organisé outre-Manche, et seuls les joueurs âgés d'au moins 35 ans et ayant été sélectionnés par leur pays ou ayant disputé 100 matchs de haut niveau pourront y participer.

Christian Karembeu capitaine de la France ?

Et le casting laisse rêveur. Si les équipes sont provisoires, cinq anciens vainqueurs du Ballon d’or pourrait être présents avec Michael Owen, Kaka, Ronaldinho, Rivaldo et Fabio Cannavaro. Mais ce n’est pas tout. Frank Lampard, Ashley Cole, Cafu, Roberto Carlos, Thierry Henry, Marcel Desailly, Hernan Crespo, Mesut Ozil, Sami Khedira, David Villa, Carlos Puyol, Francesco Totti ou encore Diego Forlan pourraient également être de la partie.

Les capitaines de chacune des équipes seront eux des fondateurs de l’EPG avec Christian Karembeu pour la France, Steve McManaman pour l'Angleterre, Esteban Cambiasso pour l’Argentine, Emerson pour le Brésil, Kevin Kuranyi pour l’Allemagne, Marco Materazzi pour l’Italie, Michel Salgado pour l’Espagne et Diego Lugano pour l’Uruguay.

Concernant le format, les matchs se joueront à 11 contre 11, mais dureront seulement 70 minutes au lieu de 90, et les équipes pourront utiliser l’ensemble de leurs 18 joueurs. Les rencontres se disputeraient sur une semaine, entre la finale de la Ligue des champions (1er juin) et le début de l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin), avec les quarts de finale les 4 et 5 juin, les deux demi-finales le 8 juin et la finale le 11 juin. Il reste donc à peine quatre mois pour tout mettre en place.