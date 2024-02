«Le sujet clos» : Anne Hidalgo referme la porte d’une vente du Parc des Princes au PSG

La maire de Paris Annie Hidalgo a réaffirmé avec fermeté la volonté de ne pas vendre le Parc des Princes au PSG, considérant le stade comme «le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens».

«Le sujet est clos». Sur un ton ferme et définitif, Anne Hidalgo a réaffirmé sa volonté de ne pas vendre le Parc des Princes au PSG, qui souhaite acquérir le stade situé dans le 16e arrondissement de la capitale depuis plusieurs mois. «Je le redis (…) une bonne fois pour toutes : il n’y aura pas de vente du Parc des Princes», a martelé la maire de Paris dans une interview accordée à Ouest-France, considérant l’enceinte comme «le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens».

Anne Hildago a également regretté la manière dont la Ville de Paris a été traitée lors du dernier Mondial, ainsi que les récentes déclarations de Nasser al-Khelaïfi. Dans un entretien accordé à plusieurs médias, le président du PSG s’était demandé si la ville s’obstinait à ne pas vendre le Parc des Princes au club parce que ses propriétaires qataris étaient «arabes».

«La Ville a été mise en cause de façon assez violente pendant la Coupe du monde de football au Qatar, en nous accusant d’empêcher le club de se développer. Plus récemment, des propos outranciers ont été tenus. Tout ça n’est pas sérieux», a ajouté l’édile de la capitale.

Anne Hidalgo a néanmoins rappelé son attachement au club et répété que la mairie était prête «à étudier et accompagner des transformations du Parc». Mais les discussions sont au point mort depuis plusieurs semaines, alors que la relation entre les deux parties s’est fortement dégradée. Et ces propos ne devraient pas arranger la situation. Le projet de construction d’un nouveau stade pourrait même rapidement revoir le jour.