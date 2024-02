Parc des Princes : quelle est l’origine du nom du célèbre stade parisien ?

Situé dans le 16e arrondissement de la capitale, le Parc des Princes, qui a subi plusieurs rénovations depuis sa construction, est le stade du Paris Saint-Germain depuis 1974.

Il fait partie des lieux incontournables de la capitale. Mais aussi du patrimoine «des Parisiens et des Parisiennes», comme aime le rappeler la maire de Paris Anne Hidalgo. Situé dans le 16e arrondissement, entre la Porte d’Auteuil et la Porte de Saint-Cloud, le «Parc des Princes» est l’actuelle antre du PSG. Le club parisien y joue chacun de ses matchs à domicile. Mais il n’a pas toujours été un stade.

un espace boisé pour la détente, le loisir et la chasse

Avant de sortir de terre, il s’agissait d’un espace boisé qui s’étendait du Bois de Boulogne à la Porte de Saint-Cloud. Au XVIIIe siècle, il était utilisé pour la détente, le loisir et la chasse par le roi et les princes. Avec le développement de la bourgeoisie parisienne, dans le courant du XIXe siècle, le lieu est devenu de plus en plus populaire et prisé pour ces loisirs réservés à la noblesse.

En 1855, ce site a connu ses premiers aménagements urbains avec notamment la création d’une route. C’est à cette période que le nom de «Parc des Princes» a vu le jour, reprenant les termes de route des Princes et de porte des Princes, en usage dès le XVIIIe siècle. Et il est resté indissociable du lieu, qui est ensuite devenu un stade inauguré en juillet 1897. Le vélodrome du Parc des Princes, comme il était appelé, a accueilli du rugby, du football, mais aussi du cyclisme, avec notamment l’arrivée du Tour de France, qui s’est déroulée sur la piste du Parc des Princes jusqu’en 1967. Sans oublier les JO de 1924.

Le Parc des Princes a été rénové une première fois en 1932, offrant 40.000 places, avant d’être entièrement repensé et de prendre sa forme actuelle à l’issue d’importants travaux achevés en 1972. Le PSG a joué son premier match dans ce stade en novembre 1973 lors d’un match de championnat de D2 contre le Red Star. Il est ensuite devenu le club résident dès la saison 1974-1975, sa première en D1.

Le club parisien n’a depuis plus jamais quitté le Parc des Princes, qui a été le théâtre d’évènement sportifs majeurs, mais aussi de concerts mémorables d’artistes français et internationaux (Michael Jackson, Prince, Johnny Hallyday, Robbie Williams…), faisant honneur à son nom de «Parc des Princes».