Tennis : pourquoi le Français Maxence Brovillé a-t-il été suspendu sept ans ?

Le Français Maxence Brovillé (25 ans), 787e joueur mondial, a été suspendu sept ans par l’Agence internationale d’intégrité du tennis, soit jusqu’en 2030.

Il ne pourra pas faire son retour sur les courts avant 2030. Suspendu provisoirement depuis le 20 juin dernier par l’Agence internationale d’intégrité du tennis, «dans l’attente de l’examen complet des accusations du Programme anticorruption du tennis», Maxence Brovillé a écopé de sept ans de suspension, soit jusqu’en juin 2030.

Licencié au Stade Toulousain Tennis Club, le joueur français, âgé de 25 ans, a été condamné pour trucage de match et refus de coopérer lors de l’investigation, refusant notamment de soumettre des appareils personnels pour examen. Il devra également s’acquitter d’une amende d’environ 5.000 euros.

French tennis player Maxence Broville has been suspended from the sport for seven years following breaches of the Tennis Anti-Corruption Program.

