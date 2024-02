UFC : «C’est un mec très dangereux», Dustin Poirier se méfie de Benoît Saint-Denis

Futur adversaire de Benoît Saint-Denis le 9 mars prochain à l’UFC 299, l’Américain Dustin Poirier s’est confié sur le combattant français ce lundi soir.

Opposé à Benoît Saint-Denis à Miami le 9 mars lors de l’UFC, Dustin Poirier a évoqué cet affrontement lundi soir dans l’émission The MMA Hour.

«Il a une grosse hype en Europe, il semble être une star là-bas depuis que le MMA a été légalisé, a d’abord rappelé ‘The Diamond’ au sujet de ‘God of War’. Il a fini cinq mecs de suite, l'UFC l'aime bien, il attire l'attention, donc je vais être celui qui va juger s'il est prêt (à avoir une chance de titre).»

«The Diamond», 35 ans (29 victoires, 8 défaites), a ensuite confié qu’il n’avait évidemment pas peur et qu’il était capable de pouvoir contrer et bloquer le Français, ancien des forces spéciales. «Je vais le stopper avant les 25 minutes. Je pense que je peux le soumettre ou le mettre KO», a-t-il lâché.

UFC 299’s matchup between Dustin Poirier and Benoit Saint Denis is a fight fans dream.





Listening to both Dustin and BSD on The MMA Hour over the last few months will give you chills.





BSD dreams about being in a fight that’s an absolute ‘bloodbath’ and that’s exactly where… https://t.co/3Mnl9Oi5ao pic.twitter.com/IVX8ZxDKjb

— AFeldmanMMA (@afeldMMA) February 6, 2024