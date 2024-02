OM : deux recrues n’ont pas été inscrites sur la liste UEFA pour la Ligue Europa

L’OM, qui disputera les barrages de la Ligue Europa (15 et 22 février), a dévoilé la liste des joueurs inscrits. Deux recrues hivernales n’y figurent pas.

Il a fallu faire des choix. Alors que la liste de l’OM pour disputer la Ligue Europa a été transmise, ce mercredi, à l'UEFA, deux recrues hivernales n’ont pas été inscrites : Ulisses Garcia et Jean Onana.

En effet, le règlement de l’instance européenne n’autorise que trois nouvelles recrues hivernales pour la deuxième partie de la compétition. L'OM a vu arriver cinq joueurs ces dernières semaines : Quentin Merlin, Faris Moumbagna, Ulisses Garcia, Jean Onana et Luis Henrique.

Le club phocéen, qui affrontera le Shakhtar Donestk (15 et 22 février) pour une place en huitièmes de finale de la C3, a donc choisi de se passer du latéral gauche suisse et du milieu de terrain camerounais.

«La liste UEFA, c’est toujours une question. On est limité dans cette liste, à cause du fait qu’on ait trop peu de joueurs formés au club, a expliqué, ce mercredi, en conférence de presse, le président Pablo Longoria. Dans la liste A, des joueurs comme Emran Soglo prend une place parce qu'il n’a pas passé plus de deux ans au centre de formation. C’est un problème que l’on doit travailler. C’est aussi pour ça qu’on travaille sur la formation. En janvier, on peut prendre que trois joueurs en plus. Luis Henrique, on l’a mis dedans.»