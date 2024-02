Football : un carton bleu bientôt instauré ?

Un nouveau carton de couleur bleu pourrait bientôt être mis en place par l’International Football Association Board, qui gère les règles du football.

Une nouvelle révolution dans le monde du football ? En plus du jaune et du rouge, un 3e carton pourrait bientôt voir le jour avec le carton bleu. Il pourrait être introduit, dès ce vendredi, par l’International Football Association Board (Ifab) qui gère les règles du football, selon The Telegraph.

Le carton bleu servira à exclure pendant dix minutes un joueur qui commet une faute d’antijeu annihilant une action de but ou en cas de protestation véhémente auprès des arbitres. Et tout comme pour le carton jaune, deux cartons bleus seront synonymes de carton rouge. L’accumulation d’un carton bleu et d'un carton jaune équivaudra également à une expulsion.

Cette nouvelle mesure est destinée à réduire les mauvais comportements et promouvoir un football plus fair-play et respectueux envers les arbitres. Mais dans un premier temps, elle ne devrait pas s’appliquée aux grandes compétitions comme la Coupe du monde, l’Euro ou la Ligue des Champions. Elle pourrait être expérimentée la saison prochaine durant les matchs de Coupe d’Angleterre, chez les hommes comme chez les femmes. Avant d’être définitivement adoptée ?