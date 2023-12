Football américain : un joueur casse la jambe d’un arbitre de touche (vidéo)

En plein match de football américain en NFL entre les Saints et les Lions ce dimanche, un joueur a complètement brisé la jambe d’un arbitre sur une action anodine.

Une image qui fait froid dans le dos. Lors du match de NFL entre les Saints et les Lions (28-33), dimanche, Alvin Kamara a brisé la jambe d’un arbitre.

Emporté par son élan après avoir été poussé en touche par un adversaire, le running back des Saints a involontairement fauché l’arbitre, présent au bord de la pelouse, comme le montre la vidéo ci-dessous sur le réseau social X.

