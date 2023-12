Premier League : Rebecca Welch devient la première femme à arbitrer un match du championnat anglais

Pour la toute première fois de l'histoire, une femme a arbitré un match de Premier League, qui s'est tenu à Londres, ce samedi.

C’est une journée qui fera date dans l’histoire du football. Ce samedi 23 décembre 2023, au stade Craven Cottage de Londres (Angleterre), lors de la 18e journée du prestigieux championnat anglais (masculin) de Premier League, ce n’est pas un mais une arbitre qui a mené la rencontre entre Fulham et Burnley.

Rebecca Welch, une arbitre anglaise de 40 ans de notoriété croissante à l’échelle internationale, est en effet devenue la toute première femme à arbitrer un match de Premier League. Cette dernière, devenue un visage familier de la Women’s Super League (championnat féminin anglais), s’est par ailleurs récemment illustrée durant la Coupe du monde 2023 féminine, en Australie et Nouvelle-Zélande.

Loin de faire ses premiers pas dans l’arbitrage de matchs masculins, Rebecca Welch s’est déjà vu confier l’arbitrage de diverses autres rencontres.

D’employée du NHS à arbitre professionnelle

En 2021, par exemple, l'Anglaise avait déjà marqué l’histoire en devenant la première femme à arbitrer une rencontre professionnelle au Royaume-Uni : un match de League Two (4e division) entre Port Vale et Harrogate. Depuis, elle avait également arbitré des matches en Championship (2e division) ; et, en, janvier 2022, en Coupe d'Angleterre, où elle avait dirigé un match du troisième tour opposant Birmingham City à Plymouth Argyle. En novembre dernier, elle avait par ailleurs fait ses preuves - là encore au Craven Cottage - en tant que quatrième arbitre, lors du match opposant Fulham à Manchester United.

Arbitre depuis 2010, elle avait continué à travailler pour le National Health Service (NHS), le système de santé britannique jusqu'en 2019, avant de se concentrer exclusivement sur sa carrière professionnelle au sifflet.

Rebecca Welch marche ainsi sur les traces de la Française Stéphanie Frappart, désormais arbitre en Ligue 1, qui a notamment arbitré des matchs de la Coupe du monde de football masculine de 2022, et s'est ainsi créé un nom dans le milieu du football masculin. Un milieu encore marqué par des stéréotypes sexistes.