Tournoi des 6 nations 2024 : la France se rassure et bat l'Ecosse (20-16)

Le XV de France s'est repris en dominant sur le fil l'Ecosse (20-16), samedi à Edimbourg, lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 nations 2024.

Le XV de France renoue avec la victoire. Près d'une semaine après un échec cuisant face à l'Irlande, les Bleus se sont imposés face à l'Ecosse ce samedi. La France a triomphé grâce à deux essais de Gaël Fickou (31e) et Louis Bielle-Biarrey (70e). Les Ecossais ont franchi la ligne en toute fin de match mais l'arbitre, après consultation de la vidéo, n'a pas validé l'essai.

La mauvaise nouvelle pour les Bleus est venue de la sortie sur civière de leur capitaine Grégory Alldritt, touché à une cuisse. Mais le troisième ligne s'est montré rassurant, déclarant après le match sur France 2 qu'il n'avait que «quelques points à la cuisse».

Encore en convalescence après la déception de la dernière coupe du monde et la défaite face à l'Irlande la semaine dernière, cette victoire est la bienvenue pour l'Equipe de France. Les Bleus se sont évités une crise bien plus profonde en esquivant un troisième revers de rang, qui n'est plus arrivé au XV de France depuis trois défaites devant les Fidji (21-14) lors de la tournée d'automne 2018 puis contre le pays de Galles (24-19) et l'Angleterre (44-8) dans le Tournoi 2019.

Ce succès, arraché à un XV du Chardon joueur mais irrégulier, a sans doute rassuré un peu les supporters français. D'un point de vue comptable, les Bleus peuvent encore garder les doigts croisés et rêver d'un succès dans le Tournoi. Pour ça, il faudra compter sur un improbable faux pas de la part de l'Irlande.

Le XV de France affrontera l'Italie le 25 février prochain en troisième match du Tournoi des 6 nations 2024.