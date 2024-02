JO 2024 : le programme de la natation bouleversé pour le Français Léon Marchand ?

Le programme de la natation aux Jeux Olympiques 2024 (26 juillet-11 août) a dû être adapté pour permettre au Français Léon Marchand de participer à ses épreuves de prédilection.

Les JO 2024 ont dû revoir leur copie. Concernant notamment le programme de la natation en raison de la polyvalence de Léon Marchand, qui sera l’une des plus grandes chances de médailles pour la France. Triple champion du monde en titre sur 400m 4 nages, 200m 4 nages et 200m papillon, le jeune Toulousain aura de grandes ambitions, cet été, dans la capitale, et prévoit de s’aligner sur quatre courses individuelles à savoir le 400m 4 nages, le 200m 4 nages, le 200m brasse et le 200m papillon.

Si cela ne posait pas de problème avec le 400m 4 nages, programmé le 28 juillet, et le 200m 4 nages, prévu le 1er et 2 août, les deux autres épreuves rendaient la tâche plus compliquée. Le 200m brasse et le 200m papillon devaient s’enchaîner, le 30 et 31 juillet, avec seulement un quart d'heure d'intervalle. Cette situation a poussé la Fédération Française de natation et Bob Bowman, entraîneur de Léon Marchand, à demander au comité d’organisation des JO un ajustement du programme.

«La Fédération internationale n’avait jamais rencontré ce problème car jusqu’ici aucun nageur de très haut niveau n’avait enchaîné le 200m brasse et le 200m papillon. Ils ont réfléchi au sein du comité technique, on a tout fait pour leur faire prendre conscience que ce serait bien de décaler les épreuves», a confié Julien Issoulié, directeur technique national, au Monde.

Et la requête a bien été entendue par le Cojo qui a accepté de faire évoluer le programme. Les deux épreuves se tiendront finalement avec une heure d’intervalle. A Léon Marchand de profiter de ces ajustements en sa faveur pour briller. Même si son programme à Paris doit encore être officialisé.