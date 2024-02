Ce nouveau passe Navigo pour les JO 2024 va devenir collector

Île-de-France Mobilités a dévoilé, ce vendredi 9 février, le nouveau passe Navigo Easy, spécialement édité pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, à 5 millions d'exemplaires.

Un nouveau passe Navigo qui devrait devenir collector. À l’occasion du partenariat entre Île-de-France Mobilités et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, un nouveau passe Navigo a été édité à 5 millions d’exemplaires pour les Franciliens. Ces modèles, siglés avec les logos des JOP, devraient être disponibles progressivement dans les distributeurs de titres habituels et devraient devenir également «collector» pour les passionnés et les collectionneurs.

Lors des Jeux de Paris 2024, plus de 10 millions de spectateurs sont attendus en Île-de-France. Pour adapter le réseau à l'accueil d'un événement de cette envergure, Île-de-France Mobilités a investi 200 millions d’euros dans la mise en œuvre d'un plan de transport dédié, qui comprend notamment une augmentation de 15% de l'offre de mobilité.

Pour financer cette hausse de l'offre, les tarifs augmentent, le temps des Jeux de Paris 2024, du 20 juillet au 8 septembre 2024. Une augmentation qui n'impactera pas les voyageurs franciliens.

Par ailleurs, l’Autorité organisatrice accompagnera également Paris 2024 pour mettre en place une meilleure information des Franciliens et des touristes pour organiser leurs déplacements. Île-de-France Mobilités lancera ainsi une application dédiée, durant les Jeux au printemps 2024, ainsi qu'un passe «Paris 2024» pour un meilleur accès aux transports en commun, éviter les fils d'attente et gagner du temps.