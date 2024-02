CAN 2024 : Sébastien Haller, qui a vaincu un cancer, fond en larmes dans les bras de Basile Boli après le sacre de la Côte d’Ivoire (vidéo)

Auteur du but de la victoire de la Côte d’Ivoire, dimanche soir, face au Nigeria en finale de la CAN 2024 (2-1), Sébastien Haller, qui a vaincu un cancer des testicules, a fondu en larmes dans les bras de Basile Boli à l’issue de la rencontre.

L’émotion était trop forte. Auteur du but de la victoire (81e), dimanche soir, contre le Nigeria en finale de la CAN 2024 (2-1), Sébastien Haller a offert à la Côte d’Ivoire la 3e Coupe d’Afrique des nations de son histoire (1992, 2015, 2024). Un but en guise de délivrance pour tout le peuple ivoirien, qui est passé par toutes les émotions durant la compétition, mais aussi de revanche sur la vie pour l’attaquant des Eléphants, qui a vaincu un cancer des testicules il y a un peu plus d’un an.

Au coup de sifflet final, le joueur de Borussia Dortmund a partagé son bonheur intense. «Ça fait du bien d’être un peu récompensé, de continuer d’y croire, que ça sert à quelque chose», a-t-il confié au micro de Basile Boli, consultant pour beIN Sports. Mais il n’a pas pu aller plus loin. Rattrapé par ses émotions, Sébastien Haller a fondu en larmes dans les bras de l’ancien défenseur de l’OM. Des images bouleversantes.

Elles resteront comme une des images fortes de cette CAN 2024 au scénario complétement fou de la phase de groupes à cette finale renversante. Et dont le héros n’est autre que Sébastien Haller.