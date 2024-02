PSG-Real Sociedad : Marco Guida, arbitre du match, est-il un bon souvenir pour les Parisiens ?

L’arbitre italien Marco Guida a été désigné pour diriger le 8e de finale aller de la Ligue des champions, ce mercredi, entre le PSG et la Real Sociedad au Parc des Princes.

Un Italien au centre des débats. Marco Guida a été désigné pour diriger le 8e de finale aller de la Ligue des champions, ce mercredi, entre le PSG et la Real Sociedad. Âgé de 42 ans, l’arbitre transalpin officie depuis une quinzaine d’année en Serie A (193 matchs) et dispose d’une certaine expérience au niveau international, même s’il n’a arbitré que sept rencontres dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

Deux penalties sifflés pour le PSG

Il était notamment au sifflet, début octobre, lors de l’exploit de Lens contre Arsenal à Bollaert lors de la phase de groupes. Mais il a aussi déjà dirigé le PSG par le passé, également en phase de poules. C’était en octobre 2021, déjà au Parc des Princes. Ce jour-là, le club de la capitale avait renversé le RB Leipzig (3-2).

Paris avait ouvert le score, grâce à Kylian Mbappé, avant d’être mené à l’heure de jeu par le club allemand. Mais Lionel Messi avait inscrit un doublé pour permettre aux coéquipiers de Marquinhos de s'imposer. Au cours de la rencontre, Marco Guida avait notamment sifflé deux penalties en faveur des Parisiens, un transformé par Lionel Messi et un autre manqué par Kylian Mbappé.

L’attaquant français est un des rares joueurs à avoir participé à la rencontre et à être encore présent au club avec Keylor Navas, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira. En plus de Gianluigi Donnarumma et Layvin Kurzawa, qui étaient restés sur le banc.