CAN 2024 : l'impressionnante parade des Ivoiriens après leur sacre (vidéo)

Au lendemain de leur sacre en finale de la CAN 2024 contre le Nigeria (2-1), les joueurs de la Côte d’Ivoire ont défilé dans les rues d’Abidjan. Avec des images sublimes de célébration.

C’était jour de fête. Après leur triomphe à domicile face au Nigeria, dimanche, dans cette CAN 2024, les Eléphants ont été célébrés, ce lundi, par des dizaines de milliers de supporters massés sur les ponts et avenues d'Abidjan. Comme en 2015, lors de leur précédent sacre, les joueurs de la Côte d'Ivoire ont sillonné les rues de la capitale économique du pays, placés sur le toit d'un camion aménagé avec les trois étoiles bien en évidence.

Côte d'Ivoire's champions welcome on the streets of Abidjan through the eyes of Franck.

Côte d'Ivoire people came out in numbers to celebrate their national heroes.





Côte d'Ivoire people came out in numbers to celebrate their national heroes.

Plusieurs supporters ont accompagné le cortège en courant, malgré la chaleur qui frappait la ville.

Après une nuit très animée où les festivités ont duré jusqu’au petit matin, les coéquipiers de Serge Aurier ont profité de ce sublime bain de foule après leur incroyable exploit dans cette Coupe d’Afrique.

Au lendemain de leur victoire, les Éléphants acclamés dans les rues d'Abidjan.

Pour rappel, après une phase de poules compliquée lors de laquelle ils ont été battus par les Nigerians (0-1) et humilés par la Guinée Équatoriale (0-4), les Éléphants sont passés en tant que meilleurs troisièmes grâce à plusieurs résultats positifs dont le dernier du Maroc contre la Zambie (1-0). Et alors que Jean-Louis Gasset a démissionné et a été remplacé par Emerse Faé, Franck Kessie et ses partenaires ont ensuite éliminé le Sénégal, tenant du titre, le Mali et la RD Congo pour se hisser jusqu'en finale.

En finale, la Côte d'Ivoire a renversé le Nigeria qui avait ouvert le score. Franck Kessie et Sébastien Haller, qui a vaincu un cancer il y a quelques mois, ont marqué pour le plus grand bonheur du peuple ivoirien.