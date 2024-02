PFL : trashtalk, pression, contrat… les confessions de «Baki» avant son combat contre Cédric Doumbè

A l’approche de son combat contre Cédric Doumbè le 7 mars prochain au PFL Paris, Baysangur «Baki» Chamsoudinov a répondu à la presse ce mardi 12 février.

Le 7 mars prochain l’Accor Arena de Paris-Bercy vibrera pour le gros combat franco-français entre Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov pour la deuxième édition du PFL Paris. A cette occasion, «Baki», considéré comme l’un des meilleurs espoirs du MMA tricolore s’est confié.

Son combat contre Cédric Doumbè

«Cédric, on va le mettre à l’épreuve et on va voir ce que ça va donner !»

Un contrat avec le PFL ?

«Oui c’est un contrat one-shot. Pour l’instant, tout ce qui compte et c’est comme ça que je procède à chaque fois, c’est le combat qui approche le 7 mars. Après le reste, on verra bien.»

Le trashtalk de Cédric Doumbè

«Peu importe que je gagne la partie trashtalk ou que je la perde, ce n’est pas ça qui m’intéresse à vrai dire. Je trouve ça marrant. Je ne regarde pas tout le temps ses messages d’ailleurs. Je suis moins sur les réseaux que lui. L’importance, c’est le combat.»

Une pression face au public ?

«(De combattre dans une salle de 20.000 personnes) Je n’ai jamais eu une pression supplémentaire par rapport au nombre de personnes dans une salle. Après que les gens crient mon nom ou pas, ça n’a pas d’importance. Je m’en fiche royalement.»