«Je combats avec un poignet cassé» : Cédric Doumbé donne des nouvelles sur un retour dans les cages de MMA

Cédric Doumbè, qui sera présent au PFL Lyon ce samedi en tant qu’invité, s’est confié ce lundi dans une vidéo sur son avenir dans le MMA et a révélé qu’il était encore en convalescence.

Quand reverra-t-on Cédric Doumbè dans un octogone ? Agé de 33 ans, le combattant français de MMA n’a plus combattu depuis le 17 mai 2024 et une victoire contre Jaleel Willis à Paris. Depuis, les fans le réclament. Il s’est confié dans une vidéo YouTube des Produits Laitiers ce lundi.

«Ça fait trois ans que je combats avec un poignet cassé, le gauche, a-t-il confié en soulignant être touché depuis un an au poignet droit. Les ligaments sont rompus. Je m’entraînais mais il y a plein de fois où je me suis blessé.»

«The Best» a indiqué avoir combattu par deux fois justement en masquant des douleurs. Notamment conte Willis et «Baki». «Je me suis dit : ‘Je ne peux pas recombattre avec un poignet cassé, sinon ça va faire un truc comme l’épine (contre Baki). Il faut que je soigne d’abord mon poignet avant de revenir.’», a-t-il souligné.

«Les gens me disent : ‘C’est quand que tu annonces ton fight?’ Ils me voient m’entraîner mais je ne fais que du cardio, je ne tape pas dans le sac. En tout cas je ne fais pas de MMA, explique Cédric Doumbè. On ne va pas me voir combattre pendant au moins huit mois pour revenir plus fort.»