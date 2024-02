CAN 2024 : pourquoi Emilio Nsue, meilleur buteur de la compétition, a-t-il été exclu de sa sélection ?

Meilleur buteur de la CAN 2024, avec cinq buts (en quatre matchs), l’attaquant de la Guinée équatoriale Emilio Nsue a été exclu de la sélection par sa Fédération.

Il pourrait ne jamais reporter le maillot de la Guinée équatoriale. Méconnu avant le début de la CAN 2024, Emilio Nsue (34 ans) s’est fait remarquer en Côte d’Ivoire en terminant meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations. Mais pas seulement. L’attaquant, qui évolue à l’Intercity Alicante en 3e division espagnole, n’aurait pas eu un comportement irréprochable en-dehors du terrain durant le tournoi. Au point qu’il a été exclu de sa sélection «jusqu’à nouvel ordre» par la Fédération de Guinée équatoriale de football. Tout comme son compatriote Edu Salvador.

Emilio Nsue aurait été impliqué dans «plusieurs épisodes d’indiscipline grave, avant et après la participation de l’équipe nationale à la 34e édition de la CAN», a indiqué la Fédération guinéenne équatoriale. L’un de ces incidents aurait impliqué Edu Salvador, le 29 janvier, à Abidjan, qui a conduit à l’intervention de la police locale et provoqué «un retard notable» au retour de la sélection.

La Guinée équatoriale avait terminé en tête de son groupe après son match nul contre le Nigeria (1-1) et ses victoires face à la Guinée-Bissau (4-2) et la Côte d’Ivoire (4-0), avec notamment un triplé et un doublé d’Emilio Nsue. Lui et ses coéquipiers avaient ensuite été éliminés en 8e de finale par la Guinée.