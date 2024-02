«Je n’ai jamais triché» : Clarisse Crémer assure ne pas avoir enfreint les règles sur le dernier Vendée Globe

Soupçonnée d’avoir triché lors du dernier Vendée Globe, avec son mari Tanguy Le Turquais qui est également skipper, Clarisse Crémer a nié avoir enfreint les règles de la course à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance.

Elle a brisé le silence. Soupçonnée d’avoir enfreint les règles lors du dernier Vendée Globe, plongeant le monde de la voile dans un nouveau scandale, Clarisse Crémer a rejeté les accusations de triches à son égard. «Je n’ai jamais triché, je n’ai jamais eu une quelconque volonté d’enfreindre une règle au fil de ce tour du monde de 87 jours», a-t-elle affirmé dans un message posté sur son compte Facebook.

D’après un mail anonyme envoyé, dimanche après-midi, à la Fédération française de voile, contenant une série de documents dont des captures d’écran téléphonique, la navigatrice aurait bénéficié de l’aide son mari Tanguy Le Turquais, qui est également skipper, pendant de la course à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. A terre, le skipper aurait fourni une assistance météo et des conseils de routage à sa compagne, ce qui est formellement interdit par le règlement (article 4.3.2). Le couple aurait partagé des cartes météo, des diagrammes et des avis sur la stratégie à adopter via la messagerie instantanée WhatsApp. Et ces échanges auraient notamment eu lieu à l’approche du Cap Finisterre et du Cap Horn.

Tous deux engagés sur le prochain vendée globe

«Durant nos échanges qui relèvent essentiellement de l’intimité d’un couple, Tanguy ne me donne jamais la moindre information que je n’ai déjà. Aucune conversation avec lui n’a contribué à ce que je change de trajectoire ou que je fasse un choix stratégique qui aurait eu un impact sur ma course. J’ai toujours fait tous mes choix de performance seule et sans assistance, conformément aux règles», a assuré Clarisse Crémer, tout en regrettant le procéder.

«Je suis outrée de l’écho que peuvent avoir des dénonciations anonymes sans même s’interroger sur les fondements réglementaires, ni sur le contexte de ces messages. Je suis scandalisée par la façon dont ces captures d’écrans sont montées en épingle pour élaborer des conclusions hâtives et fausses, qui outrepassent totalement les enquêtes officielles, et qui nous portent déjà préjudices», a-t-elle ajouté, en s’interrogeant «sur les motivations et le timing de cette divulgation anonyme». Avec son mari, ils se réservent également le droit de porter plainte.

Et alors que la FFV «a demandé au Comité de course de désigner un jury qui sera chargé d’analyser la véracité et le contenu des éléments», elle se tient «à la disposition de la Fédération française de Voile et du Vendée Globe afin d’analyser nos échanges en toute transparence.» Si les faits sont avérés, Clarisse Crémer et Tanguy Le Turquais, qui sont engagés sur la prochaine édition, encourent des sanctions sportifs et disciplinaires qui pourraient les priver de départ, prévu le 10 novembre prochain aux Sables-d’Olonne.