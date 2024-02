PSG : Kylian Mbappé plus fort que Neymar en Ligue des champions

Auteur de l’ouverture du score, mercredi soir, en 8e de finale aller contre la Real Sociedad, Kylian Mbappé a inscrit le 44e but de sa carrière en Ligue des champions.

La lumière est encore venue de lui. Comme (très) souvent, Kylian Mbappé a débloqué la situation, mercredi soir, pour le PSG en 8e de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad (2-0). Alors que son équipe a connu une première période très compliquée, l’attaquant tricolore a ouvert le score d’une reprise au second poteau pour libérer le Parc des Princes. Et avec cette réalisation, le n°7 parisien a inscrit le 44e but de sa carrière en Ligue des champions (en 66 matchs).

Et il fait désormais mieux que son ancien coéquipier Neymar. Le Brésilien a trouvé le chemin des filets à 43 reprises dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, qui plus est en 80 rencontres. Et l’ancien joueur du FC Barcelone ne devrait pas faire évoluer son compteur dans l’immédiat puisqu’il se remet d’une grave blessure au genou et, surtout, il a quitté Paris l’été dernier pour rejoindre Al-Hilal en Arabie saoudite.

Avec son but, déjà son 31e de la saison toutes compétitions (en 30 matchs), Kylian Mbappé a également battu un nouveau record, en devenant le premier joueur à inscrire au moins un but lors de 10 titularisations consécutives à domicile dans l’histoire de la Ligue des Champions. Preuve que le Parc des Princes est son jardin. Jusqu’à quand, alors que son contrat avec le club de la capitale s’achève en juin prochain ?