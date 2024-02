PSG : Kang-In Lee impliqué dans une altercation entre coéquipiers en Coupe d’Asie ?

Le joueur du PSG Kang-In Lee aurait été impliqué dans une altercation entre coéquipiers au sein de la sélection de Corée du Sud lors de la Coupe d'Asie, durant laquelle Heung-min Son s’est blessé à un doigt.

De fortes tensions au sein de l’équipe de Corée du Sud ? Une altercation entre coéquipiers de la sélection sud-coréenne aurait éclaté à la veille de la demi-finale de la Coupe d’Asie perdue contre la Jordanie (0-2). Elle aurait notamment impliqué Kang-In Lee et son capitaine Heung-min Son au cours du dîner. «L’incident s’est produit lorsque de jeunes joueurs sont allés jouer au tennis de table et que Heung-min Son et d’autres joueurs plus expérimentés s’en sont plaints», a indiqué un représentant de la Fédération cité par l’agence de presse coréenne Yonhap.

Heung-min Son blessé à un doigt

Le ton serait monté lorsque certains joueurs ont commencé à quitter la table. Heung-min Son et d’autres joueurs plus âgés leur ont demandé de s’asseoir, considérant que les repas lors des veilles de matchs importants étaient un moment de cohésion. Mais la situation a rapidement dégénéré. «En l’espace de quelques secondes, la dispute s’est étendue dans la salle à manger et les joueurs ont été séparés», a confié une source au journal britannique The Sun.

Blessé au doigt lors de cette altercation, le capitaine sud-coréen aurait empoigné Kang-In Lee. Pour se défaire de son emprise, le joueur du PSG aurait alors tenter de frapper l’attaquant de Tottenham, selon l’agence Yonhap. Le lendemain, ce dernier était apparu avec un bandage au niveau de l’index et du majeur de la main droite, ainsi que lors de son entrée en jeu, le week-end dernier, face à Brighton (2-1).

De son côté, Kang-In Lee n’a pas encore repris la compétition avec le club parisien et ne figure pas dans le groupe pour affronter la Real Sociedad, ce mercredi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions.