Shakhtar-OM : compositions, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le barrage aller de Ligue Europa

Avec une seule victoire toutes compétitions confondues en 2024, l’OM affronte le Shakhtar Donetsk, ce jeudi 15 février, en barrage aller de la Ligue Europa. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition probable de l’OM

Lopez - Clauss, Gigot, Balerdi, Merlin - Kondogbia, Ounahi, Harit - Ndiaye, Moumbagba, Aubameyang

Composition probable du Shakthar Donetsk

Risnyk - Gocholeishvili, Bondar, Matvienko, Azarov - Stepanenko, Kryskiv, Sudakov - Zubkov, Sikan, Kevin

Arbitre

Pour ce barrage de la Ligue Europa, l’UEFA a désigné Erik Lambrechts pour diriger la rencontre. L'arbitre belge a dirigé son premier match de Ligue des champions cette saison (Manchester City-Young Boys de Berne, 3-1). En C3, il n'a arbitré que trois rencontres depuis le début de sa carrière.

Stade

En raison du conflit qui sévit dans leur pays, ce match entre les Ukrainiens et les Français se dispute du côté d'Hambourg (Allemagne), au Volksparkstadion. A Hambourg, en phase de groups de la Ligue des champions, le Shakhtar a gagné deux matchs (FC Barcelone et Royal Antwerp) et en a perdu un (FC Porto).

Historique

L’OM a déjà croisé le Shakthar Donetsk dans son histoire et c’était déjà en Ligue Europa en avril 2009 avec des défaites à l’aller (1-2) et au retour (2-0).

Forme

Marseille n’a remporté qu’une seule rencontre en 2024 et n'avance plus en Ligue 1 avec cinq matchs sans victoire depuis décembre. Le côté positif pour les Olympiens, c’est le retour complet des joueurs partis à la CAN dont le défenseur central Chancel Mbemba. De son côté, le Shakhtar Donetsk n’a disputé que des matchs amicaux depuis quelques semaines.

Diffusion TV

Le match entre le Shakhtar et l'OM sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 18h45 sur RMC Sport 1.