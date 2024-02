Football : un international néerlandais condamné à 6 ans de prison pour trafic de drogue

Déjà condamné en appel, la semaine dernière, à 18 mois de prison pour avoir blessé au couteau l'un de ses cousins, l’international néerlandais Quincy Promes a écopé, ce mercredi, de six ans de prison pour trafic de drogue.

Les condamnations s’enchaînent pour Quincy Promes. L’international néerlandais (50 sélections, 7 buts) a été condamné, ce mercredi, à six ans de prison pour trafic de drogue par le tribunal d’Amsterdam (Pays-Bas), alors que le procureur avait requis neuf ans d’emprisonnement. L’attaquant (32 ans) a été reconnu coupable d’avoir financé et organisé l’importation de près de 1.300 kilos de cocaïne (une cargaison de 650 kilos et une autre de 712 kilos), via le port d’Anvers (Belgique) en janvier 2020.

déjà condamné à 18 mois de prison dans une autre affaire

Les deux lots étaient cachés dans une cargaison de sacs de sel marin sur un navire porte-conteneurs en provenance du Brésil. Si les trafiquants ont pu débarquer le lot de 650 kilos, le second a été intercepté par les douanes. La justice néerlandaise s’est basée sur des conversations cryptées, dans lesquelles il apparaissait sous le pseudonyme Fantasma, pour prouver son implication dans cette affaire.

De son côté, le joueur, qui évolue actuellement au Spartak Moscou et qui jouait à l'Ajax Amsterdam au moment des faits, a nié être impliqué et devrait faire appel de cette condamnation. Il ne s’est d’ailleurs pas présenté aux audiences par crainte d’être arrêté par les autorités, qui ont émis un mandat d'arrêt. D’autant qu’il ne s’agit pas de la seule condamnation prononcée à son encontre aux Pays-Bas.

La semaine dernière, il a été condamné en appel à 18 mois de prison pour avoir sévèrement blessé au couteau l'un de ses cousins à un genou lors d’une fête de famille en juillet 2020. Il devra également verser 7.000 euros de dommages et intérêts à la victime.