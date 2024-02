Football : Sven-Goran Eriksson, atteint d’un cancer en phase terminale, va diriger Liverpool

Atteint d’un cancer du pancréas en phase terminale, l’entraîneur suédois Sven-Göran Eriksson va diriger Liverpool, le 23 mars prochain, lors d’un match de charité contre l’Ajax Amsterdam à Anfield.

Un rêve qui va devenir réalité. Au cours de sa longue carrière d’entraîneur, Sven-Göran Eriksson, qui a fêté ses 76 ans le 5 février dernier, a notamment été sélectionneur de l’équipe d’Angleterre (2001-2006) et a dirigé plusieurs clubs outre-Manche (Manchester City, Notts County, Leicester), mais il n’a jamais été à la tête de Liverpool qu’il a «toujours souhaité entraîner». Mais alors qu’il est atteint d’un cancer du pancréas en phase terminale, avec «au mieux peut-être un an» à vivre, le technicien suédois va voir son vœu se concrétiser.

We are delighted to confirm Sven-Goran Eriksson will be part of the #LFCLegends management team for the game against Ajax Legends at Anfield





More info: https://t.co/qzBKmm4Htd pic.twitter.com/xsWr4KYUKf

— Liverpool FC (@LFC) February 13, 2024