Red Bull Ocean Rescue : quelle est cette course folle de sauvetage côtier qui aura lieu à Biarritz les 23 et 24 février ?

Biarritz accueillera, les vendredi 23 et samedi 24 février prochains, la Red Bull Ocean Rescue, une course de sauvetage sportif réunissant les plus grands spécialistes de la discipline et mêlant plusieurs sports.

Un parcours de folie pour mettre les héros du littoral sur le devant de la scène. Voici l’un des objectifs de la Red Bull Ocean Rescue, une compétition de sauvetage côtier organisée par la marque autrichienne et dont la nouvelle édition aura lieu ce samedi 24 février à Biarritz, avec des qualifications prévues la veille. Un événement que le public pourra venir supporter.

Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

La compétition de sauvetage côtier regroupera cinq sports au cours d’une course physique de 5 kilomètres, pleine d’adrénaline : le départ se fera depuis les plages de Biarritz avec du paddle, avant d’enchaîner par de la course dans les rues de la ville basque. Les 26 participants, dont 8 femmes, jongleront ensuite entre natation, course et kayak avant d’effectuer deux plongeons de falaise pour conclure leur course.

© Red Bull

Les qualifications sont ouvertes à toutes et tous les possesseurs d’une licence de la fédération française de sauvetage sportif ou d’une licence de sauvetage côtier.

Parmi les participants déjà qualifiés pour cette course folle se trouvent l’Espagnol David Buil Sanz, double vainqueur de l’épreuve, ainsi que la gagnante de la dernière édition chez les femmes, la Galloise Ellie McCloy.