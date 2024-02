Basket : Paris décroche le premier titre de son histoire en battant Nanterre en finale de la Leaders Cup

En venant à bout de Nanterre (90-85) ce dimanche en finale de la Leaders Cup, le Paris Basketball a remporté le premier trophée de son histoire.

Historique. Au terme d'une finale très intense de Leaders Cup, le Paris Basketball s’est offert, dimanche à Saint-Chamond (Loire), le tout premier trophée de son histoire, en battant Nanterre (90-85).

Au lendemain de son coup d’éclat contre Monaco (98-93), le club de la capitale a trouvé les ressources pour faire plier sa voisine, la JSF. Malmenés dans le dernier quart-temps et d'ailleurs menés jusqu'à 3 minutes et demie du terme, les Parisiens ont repris les commandes grâce à Nadir Hifi (20 points) et TJ Shorts, auteur de 26 points après ses 25 passés à la Roca Team et désigné meilleur joueur du tournoi.

Né en 2018, le «PB» a donc attendu six petites années pour s'adjuger son premier trophée, la semaine suivant l'inauguration de son Adidas Arena Porte de la Chapelle, d'une jauge de 8.000 places.

Maintenant, Paris va se pencher sur ses autres objectifs : son quart de finale d'Eurocoupe le mois prochain et les play-offs du Championnat de France avec son actuelle quatrième place.

De son côté, la fin est amère pour Nanterre. La Leaders Cup est le seul trophée manquant au club formateur de Victor Wembanyama… comme à son entraîneur de toujours Pascal Donnadieu, qui prendra sa retraite de technicien pour enfiler le costume de dirigeant à la fin de la saison.