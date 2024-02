Kylian Mbappé : salaire, prime à la signature… L'attaquant français a-t-il déjà signé son contrat avec le Real Madrid ?

Alors qu’il a annoncé son départ du PSG en fin de saison à ses dirigeants et ses coéquipiers, Kylian Mbappé, libre de s’engager avec le club de son choix, aurait déjà signé son contrat avec le Real Madrid.

Une affaire déjà conclue ? En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ à ses dirigeants et ses coéquipiers, aurait scellé son avenir. Et sans grande surprise, l’attaquant français devrait bien prendre la direction de l’Espagne, et plus précisément du Real Madrid, son autre club de cœur. Il aurait déjà signé son contrat avec le club espagnol, selon Marca.

une prime à la signature de 50 millions d'euros ?

Le capitaine de l’équipe de France se serait engagé pour une durée de cinq ans, soit jusqu’en juin 2029. Le contrat aurait été signé au début du mois de février avec José Angel Sanchez, qui est le bras droit du président Florentino Pérez. Kylian Mbappé a trouvé un accord avec un salaire «progressif compris entre 15 et 20 millions d’euros net par an», alors qu'il touchait environ 32 millions d’euros net à Paris. A ce montant s’ajouteront des primes d’objectifs.

Il deviendra le joueur le mieux payé du vestiaire madrilène, mais avec des émoluments à peine supérieurs à ceux de Toni Kroos, Luka Modric et David Alaba, qui sont les trois joueurs les mieux payés du Real Madrid. Concernant sa prime à la signature, le champion du monde 2018, qui arrivera libre, devrait percevoir environ 50 millions d’euros net, loin des montants évoquant une prime de plus de 100 millions d’euros.

Et si niveau contractuel tout semble réglé, il resterait encore quelques détails à peaufiner comme son futur numéro de maillot. Il existerait plusieurs possibilités avec le n°7, le n°9 ou encore le n°10. Pour le 7, son numéro fétiche, il est déjà pris par le Brésilien Vinicius et il ne devrait pas le laisser à son futur coéquipier, même si les deux joueurs entretiennent de bonnes relations.

Le n°9 est lui toujours vacant depuis le départ de Karim Benzema l’été dernier, mais il pourrait se rabattre sur le n°10 comme en équipe de France. Il est actuellement la propriété de Luka Modric. Mais le Ballon d’or 2018 est en fin de contrat à l’issue de la saison et devrait quitter le Real Madrid, laissant libre son n°10. A Kylian Mbappé ?