PSG : Neymar règle ses comptes avec Kylian Mbappé après l’annonce de son départ

A travers un «like» sur les réseaux sociaux, Neymar, qui se remet toujours de son opération du genou, a critiqué le comportement de Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ du PSG à l’issue de la saison.

Six mois après avoir quitté, Neymar est toujours attentif à l’actualité du PSG. Et à travers un «like» d’une publication sur les réseaux sociaux, le Brésilien a critiqué le gestion des dirigeants et réglé ses comptes avec Kylian Mbappé, qui a annoncé à ses dirigeants et ses coéquipiers son départ en fin de saison. Si les deux joueurs ont été proches à leur arrivée commune à Paris à l’été 2017, leur relation se serait dégradée au fil des saisons jusqu’au transfert de Neymar, l’été dernier, à Al-Hilal (Arabie saoudite).

Pour l’ancien joueur du FC Barcelone, toujours en convalescence après son opération du genou gauche, le capitaine de l’équipe de France ne serait pas étranger à son départ comme le laisse penser le post qu’il a liké. Ce dernier, composé de plusieurs photos, assure qu’«aucun joueur ne devrait être supérieur à une institution» avant de pointer du doigt le supposé comportement et l'influence de l’attaquant français dans les décisions prises par le club de la capitale ces dernières années.

«Le PSG, un exemple de gestion en football. Ils ont su rassembler les meilleurs joueurs et avaient la meilleure équipe de la planète. Quand l’équipe a commencé à bien marcher, l’ego d’un ‘certain français’ a commencé à perturber l’ambiance. Mbappé a commencé à se sentir exclu, la plupart des membres de l’équipe parlaient espagnol et il a menacé de quitter l’équipe. Pour ne pas perdre son précieux (Kylian Mbappé, ndlr), le PSG a commencé à vendre ceux qui n’étaient pas alignés sur les pensées de Mbappé et a fait venir les joueurs français qu’il voulait. Après avoir tout fait pour que tout se passe comme il le souhaite, Mbappé a communiqué au PSG qu’il quitterait le club gratuitement à la fin de la saison», est-il écrit.

Et le message se conclut avec un «et au final, voilà ce qui reste au PSG…», montrant avec une photo de l’équipe parisienne sans Kylian Mbappé. Des propos qui semblent résumer le fond de la pensée de Neymar.