Floyd Mayweather : «Je suis toujours le visage de la boxe… Sugar Ray Robinson, Mohamed Ali ne sont pas meilleurs que moi»

Floyd Mayweather, désormais à la retraite, mais qui dispute des combats de boxe d’exhibition, a confié ce mardi soir, qu’il était toujours le meilleur boxeur de l’histoire devant des légendes comme Mohamed Ali.

On l’a toujours connu très sûr de lui. Il le prouve encore une fois. Dans une longue interview accordée au podcast The Pivot, Floyd Mayweather, légende de la boxe anglaise, a confié qu’il était bien le digne représentant du Noble Art… et ce peu importe les différentes périodes.

Après avoir quitté le monde de la boxe professionnelle invaincu (50 victoires en autant de combats) en 2017, après une victoire contre la star de l’UFC Conor McGregor, le boxeur américain, aujourd’hui âgé de 47 ans, profite désormais de sa retraite en participant à des combats exhibitions pour renflouer les caisses. Et il n’a pas perdu son franc parler, ni sa haute estime de lui-même.

Invité à s’exprimer sur celui qui représente le plus la boxe dans l’histoire du sport, «Money» a répondu tout simplement : lui-même. «Je suis toujours le visage de la boxe, a-t-il lancé. Je suis reconnaissant envers des gars comme Sugar Ray Robinson, Mohamed Ali ou Sugar Ray Leonard. (…) Mais il n’y a qu’un seul Floyd Mayweather. Ces combattants ne sont pas meilleurs que moi.»

Lors de cette interview, Floyd Mayweather en a profité pour confier qu’il aimerait bien organiser un combat avec Manny Pacquiao pour une revanche de leur combat de 2015 remporté par le boxeur américain.